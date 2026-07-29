Рубцовчанка объединилась с мошенником и потеряла 380 тысяч на "торгах нефтью и золотом"

Чтобы "вывести деньги", пригласила свою знакомую на "биржу" В Рубцовске 46-летняя жительница нашла в интернете предложение о дополнительном заработке и лишилась 380 тысяч рублей в попытке заработать на биржевых торгах нефтью, золотом и газом, сообщает региональное МВД.
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