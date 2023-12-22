В США опубликовали шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в 2024 году. Награды будут разыграны сразу в 10 категориях! В номинации «Лучший иностранный художественный фильм» представлены 15 картин, в том числе «Идеальные дни» японского режиссера Вима Вендерса.