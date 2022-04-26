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Опасная тайна Киева: почему Зеленский всеми силами старается уничтожить нацистов на «Азовстали»?

Очередное прекращение огня на «Азовстали» для организации гуманитарного коридора, конечно, не позволило решить вопрос полного вывода мирного населения, которое, возможно, все еще находится в подземных убежищах и помещениях комбината, поскольку в последние дни, судя по отснятым боевиками «Азова»* роликам, именно они, гражданские лица, по тем или иным причинам попавшие в эти «катакомбы», стали главным «живым щитом» для нацистов, надеждой на то, что под их прикрытием удастся выбраться и им.

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