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Бывший чемпион Naiza Кудайбергенов сделал прогноз на бой Рафиков- Сильва: «Мотивация сыграет ключевую роль»

 Бывший непобежденный чемпион Naiza в легком весе Ильдар Кудайбергенов сделал прогноз на главный поединок следующего турнира лиги Фаниль Рафиков – Луис Бонифаций Сильва: «Я видел отрывок боя Сильвы с Арманом Оспановым.

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