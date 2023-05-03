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«Сити» при Гвардиоле забил 1000 голов в 404 матчах – больше всех в топ-5 лиг с 2016-го. «Ливерпуль» – 2-й в АПЛ с 797 голами

«Сити» при Гвардиоле забил 1000 голов в 404 матчах – больше всех в топ-5 лиг с 2016-го. «Ливерпуль» – 2-й в АПЛ с 797 голами

Сегодня «горожане» дома разгромили «Вест Хэм» в перенесенном матче 28-го тура АПЛ (3:0). Пеп Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в июле 2016 года.

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