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Ивановские новости

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На маршруте «Родники – Иваново» начал работу новый перевозчик

На маршруте «Родники – Иваново» начал работу новый перевозчик

Новый перевозчик сохранил прежнее расписание и возобновил рейсы в полном объёме, автобусы оборудованы терминалами для безналичной оплаты и льготников.

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