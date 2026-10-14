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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моуринью о том, почему его любят в бывших командах: «Я остаюсь собой, интересы клуба и игроков всегда выше моих собственных – и люди это ценят»

Жозе Моуринью объяснил, почему его любят во многих из тех команд, в которых он работал. – Как вам удается располагать к себе людей в клубах, в которые вы приходите? – Оставаясь собой.

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