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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Аль-Наср» пытался подписать Влаховича. Форвард «Юве» отказался от перехода

Как сообщает Sky Sport, «Аль-Наср» пытался подписать нападающего «Ювентуса», предлагая ему высокую зарплату, но получил отказ от серба.

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