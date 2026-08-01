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Моуринью о 2:2 с «Фиорентиной»: «Я увидел три «Реала»: свежий, уставший и очень уставший. Настоящие матчи впереди»

Главный тренер « Реала » Жозе Моуринью в эфире Real Madrid TV прокомментировал ничью с «Фиорентиной» (2:2) в товарищеском матче.

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