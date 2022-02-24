Не говорить об этом преступно

Автор Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России Объявление о включении меня в санкционный список, с точки зрения евроатлантического режима, своеобразный подарок ко Дню защитника Отечества, которому служу верой и правдой.
Автор Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России Объявление о включении меня в санкционный список, с точки зрения евроатлантического режима, своеобразный подарок ко Дню защитника Отечества, которому служу верой и правдой.
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