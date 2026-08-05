Испания: По меньшей мере один человек погиб, двое получили ранения и, возможно, еще один человек пропал без вести в результате взрыва топливного бака в промышленном парке Салинетас в муниципалитете Тельде на острове Гран-Канария, Канарские острова, в полдень по местному времени.