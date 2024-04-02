Диверсия на бреющем полёте: Послы уходят восвояси - русские вот-вот осуществят захват

Наши бойцы вот-вот освободят Часов Яр: наступление развёрнуто на восточных окраинах города. В отместку за это, видимо, небратья решили атаковать предприятия в Татарстане, и сама их атака вызвала много вопросов у военных экспертов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии