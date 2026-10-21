В базу розыска МВД внесены данные Дмитрия Бастракова, основателя книготорговой сети «Листва» и руководителя издательства «Черная сотня»; оперативно-разыскные мероприятия поручены УМВД по Калининскому району Санкт-Петербурга, при этом статья УК в карточке розыска не указана.