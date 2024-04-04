«Газпром-Медиа Холдинг» третий год подряд выступит генеральным медиапартнером ПМЭФ

XXVII Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинга» «Газпром-Медиа Холдинг» выступит генеральным медиапартнером XXVII Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 5 по 8 июня 2024 года.