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Авария с участием автобуса в Псковской области унесла жизнь одного человека

Авария с участием автобуса в Псковской области унесла жизнь одного человека

Смертельная авария произошла на трассе в поселке Усвяты, расположенном в Псковской области. В результате столкновения легкового автомобиля и автобуса погиб один человек, говорится в заявлении пресс-службы регионального управления МВД России.

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