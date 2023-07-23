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WSJ: расчет Запада на находчивость украинских войск не работает

WSJ: расчет Запада на находчивость украинских войск не работает

Западная сторона рассчитывала на то, что недостаточную подготовку Вооруженных сил Украины и нехватку оружия сможет перевесить мужество и находчивость войск, но такое мнение не оправдалось.

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