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В Госдуме предлагают разрешить мотоциклистам ездить по выделенке

В Госдуме предлагают разрешить мотоциклистам ездить по выделенке

В Госдуме рассмотрели инициативу сенатора Айрата Гибатдинова, который предложил Минтрансу РФ ужесточить ПДД для мотоциклистов, не разрешая им езду параллельно с другим транспортным средством в одном ряду и между рядами.

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