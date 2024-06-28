В Госдуме предлагают разрешить мотоциклистам ездить по выделенке

В Госдуме рассмотрели инициативу сенатора Айрата Гибатдинова, который предложил Минтрансу РФ ужесточить ПДД для мотоциклистов, не разрешая им езду параллельно с другим транспортным средством в одном ряду и между рядами.
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