Махачев ответил, когда Хабиб посетит игру «Динамо» Мх: «Созванивались с ним во время матча со «Спартаком»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев заявил, что экс-обладатель пояса Хабиб Нурмагомедов может посетить матч 10-го тура РПЛ между махачкалинским и московским «Динамо», который пройдет в столице Дагестана 29 сентября.
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