Представитель кабмина Франции Тевено была избита перед выборами

Несколько людей напали на официального представителя французского правительства Приску Тевено и активистов партии "Возрождение" в департаменте О-де-Сен во время расклейки плакатов перед вторым туром парламентских выборов.
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