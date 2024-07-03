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Представитель кабмина Франции Тевено была избита перед выборами

Представитель кабмина Франции Тевено была избита перед выборами

Несколько людей напали на официального представителя французского правительства Приску Тевено и активистов партии "Возрождение" в департаменте О-де-Сен во время расклейки плакатов перед вторым туром парламентских выборов.

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