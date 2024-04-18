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Закон, порядок, государство

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Военные саперы подразделения группировки прикрытия госграницы устраняют последствия обстрелов ВСУ на территории Белгородской области

Военные саперы подразделения группировки прикрытия госграницы устраняют последствия обстрелов ВСУ на территории Белгородской области

Саперы метр за метром обследуют жилые дома и социальные объекты, которые пострадали от обстрелов. Все опасные находки транспортируются на специализированный полигон для уничтожения на месте накладным зарядом.

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