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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алена Косторная и Георгий Куница станут родителями

Алена Косторная и Георгий Куница станут родителями

Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница, выступающие в паре, станут родителями. В соцсетях они опубликовали видео, на котором виден снимок УЗИ.

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