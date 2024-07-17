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Вначале надо думать. Размышления о «демократии» и «многонациональности» в русской армии

Вначале надо думать. Размышления о «демократии» и «многонациональности» в русской армии

Совершенно случайно прочитал пост одного автора, военнослужащего одного из подразделений СпН «Ахмат».

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Комментарии
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Алексей Тан
О! как!... афтыр &quot;америку&quot; открыл... всегда, разного рода ... нечисть... прикрывалась РУССКИМИ.... ещё в во времена &quot;советиус&quot;... две еврейки в Нью йорке... торговали фальшивыми, &quot;старинными&quot; монетами... а в Полиции, представились... как Русские??!!... так их и записали... Симонян, еврейка-армянка (помесь)... -А Я в Америке всем говорила, что я Рюсськая, рюськая.... хи-хи-хи... те же чеченцы, в 00-вых, когда их ловили в Германии... на преступлениях... Русскими представлялись... и в армии... тоже самое.. как и 41-45-ый... тот же Баграмян писал... - Перед операцией наступления, Я смотрел численность в войсках, ЕСЛИ там было РУССКИХ менее половины... Я наступление не начинал!!... т.к. знал, ... оно обречено на провал!!... и заново шло переформирование.... ТО есть!... Баграмян  САМ подтвердил!!!.... что на острие атаки и на пулемёты а так же в рукопашную... всегда шли РУССКИЕ!!!... а уж следом (2-ой 3-тий эшелон) шли остальные &quot;национальности&quot;.
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