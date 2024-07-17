Вначале надо думать. Размышления о «демократии» и «многонациональности» в русской армии

Алексей Тан

О! как!... афтыр "америку" открыл... всегда, разного рода ... нечисть... прикрывалась РУССКИМИ.... ещё в во времена "советиус"... две еврейки в Нью йорке... торговали фальшивыми, "старинными" монетами... а в Полиции, представились... как Русские??!!... так их и записали... Симонян, еврейка-армянка (помесь)... -А Я в Америке всем говорила, что я Рюсськая, рюськая.... хи-хи-хи... те же чеченцы, в 00-вых, когда их ловили в Германии... на преступлениях... Русскими представлялись... и в армии... тоже самое.. как и 41-45-ый... тот же Баграмян писал... - Перед операцией наступления, Я смотрел численность в войсках, ЕСЛИ там было РУССКИХ менее половины... Я наступление не начинал!!... т.к. знал, ... оно обречено на провал!!... и заново шло переформирование.... ТО есть!... Баграмян САМ подтвердил!!!.... что на острие атаки и на пулемёты а так же в рукопашную... всегда шли РУССКИЕ!!!... а уж следом (2-ой 3-тий эшелон) шли остальные "национальности".