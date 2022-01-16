Овечкин продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров НХЛ этого сезона

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин наряду с игроками "Эдмонтона" Леоном Драйзатлем и Джонатаном Юбердо из "Флориды" продолжает возглавлять список лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по системе гол + пас в этом сезоне.