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МОСИНФОРМ

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Стартовал прием заявок на премию «Путеводная звезда»

Стартовал прием заявок на премию «Путеводная звезда»

Заявки на ежегодную премию Правительства Москвы в сфере туризма и гостеприимства «Путеводная звезда» начали принимать на портале «Russpass.

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