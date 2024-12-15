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«Герани» выбивают аэродромы врага, в Одессе уничтожен комплекс ПВО,а на технике ВСУ появился таинственный знак, удары по Украине на сегодня, 15 декабря

«Герани» выбивают аэродромы врага, в Одессе уничтожен комплекс ПВО,а на технике ВСУ появился таинственный знак, удары по Украине на сегодня, 15 декабря

«Герани» выбивают аэродромы врага, в Одессе уничтожен комплекс ПВО,а на технике ВСУ появился таинственный знак, удары по Украине на сегодня, 15 декабря Юлия СоколоваМассированные удары наносят «Герань-2» по аэродромам, объектам инфраструктуры и системам ПВО противника сегодня, 15 декабря.

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