«Герани» выбивают аэродромы врага, в Одессе уничтожен комплекс ПВО,а на технике ВСУ появился таинственный знак, удары по Украине на сегодня, 15 декабря Юлия СоколоваМассированные удары наносят «Герань-2» по аэродромам, объектам инфраструктуры и системам ПВО противника сегодня, 15 декабря.