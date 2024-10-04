Полиция ликвидировала наркопритон в Лихачевском переулке

В Лихачевском переулке сотрудниками полиции ликвидирован наркопритон. Как сообщила пресс-служба УВД по САО, в ходе проведения профилактического мероприятия сотрудникам отдела наркоконтроля совместно с участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Головинскому району стало известно о наркопритоне в квартире жилого дома в Лихачевском переулке.