Полиция ликвидировала наркопритон в Лихачевском переулке

В Лихачевском переулке сотрудниками полиции ликвидирован наркопритон. Как сообщила пресс-служба УВД по САО, в ходе проведения профилактического мероприятия сотрудникам отдела наркоконтроля совместно с участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Головинскому району стало известно о наркопритоне в квартире жилого дома в Лихачевском переулке.
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