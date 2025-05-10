Путин предложил возобновить прямые переговоры в четверг в Стамбуле

«Решение сейчас за украинскими властями и их кураторами», - отметил российский лидер.Президент Путин в своем ночном выступлении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий в следующий четверг, 15 мая в Стамбуле.
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