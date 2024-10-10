«Газета.Ru»: почти половина россиян ежедневно сталкиваются со стрессом

Почти половина россиян, участвовавших в опросе, ежедневно испытывают стресс. Лишь 6,8% респондентов утверждают, что не знакомы с этим понятием, 29,4% — сталкиваются с ним не чаще двух раза в неделю, а 40,3% — испытывают его каждый день.