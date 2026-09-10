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Удаление белка cGAS ускорило старение у мышей вопреки ожиданиям учёных

Удаление белка cGAS ускорило старение у мышей вопреки ожиданиям учёных

Исследователи из Университета Рочестера рассчитывали, что отключение воспалительного белка cGAS поможет замедлить старение.

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