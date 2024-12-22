Магнитные бури в конце декабря 2024 года: как они повлияют на здоровье и как защититься Ирина ВальковаКонец декабря 2024 года будет отмечен высоким уровнем солнечной активности, что приведет к нескольким магнитным бурям.
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