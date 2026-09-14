Песков: Остановка саудовского нефтепровода может повлиять на мировые поставки нефти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с остановкой нефтепровода в Саудовской Аравии создаёт угрозу для значительной доли мировых поставок нефти и может иметь серьёзные последствия для глобальной экономики.
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