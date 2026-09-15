Минобороны: российские беспилотники атаковали украинские порты

Вооруженные силы РФ в течение дня нанесли удары по портам Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ.
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