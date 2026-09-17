Financial Times: британские БМП оснастят наземными дронами

Британские БМП получат поддержку наземных дронов, что повысит их эффективность. ARX Robotics интегрирует машины для улучшения живучести экипажа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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