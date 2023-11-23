Обучение в PROSTO Школе успешно завершили 15 ребят

Это второй выпуск школы, в которой подростки в возрасте от 12 до 16 лет изучают основы градостроительства, планирования и развития города, под чутким руководством профессионалов практикуются в проектировании, моделировании, программировании.
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