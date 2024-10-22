Россиян призвали готовить дачу к первым снегопадам

Перед началом снегопадов нужно проверить крышу и водосток на даче. О том, как подготовить загородный участок к холодному сезону, рассказал депутат Госдумы и глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, передает NEWS.
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