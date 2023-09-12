На саммите G20 образовалась очередь ради фото с флагом России

Екатерина Надольская и Маусами Синх. Скриншот с репортажа РИА Новости На саммите G20 в индийском Нью-Дели Журналисты из разных стран выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с Российским флагом.
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