На сторублевой купюре может появиться карта с новыми регионами России

Центробанк поддержал идею дизайна сторублевой купюры с новыми регионами. Ранее в Госдуме предложили изменить облик банкноты, изобразив на ней карту Центрального федерального округа с присоединенными к России регионами, передает РИА Новости.
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