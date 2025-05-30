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На сторублевой купюре может появиться карта с новыми регионами России

Центробанк поддержал идею дизайна сторублевой купюры с новыми регионами. Ранее в Госдуме предложили изменить облик банкноты, изобразив на ней карту Центрального федерального округа с присоединенными к России регионами, передает РИА Новости.

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