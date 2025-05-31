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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

5 подписчиков
В Новоаннинский с/х колледж требуется уборщица на летний период

В Новоаннинский с/х колледж требуется уборщица на летний период. По всем вопросам обращаться по тел. 8-902-386-12-18.

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