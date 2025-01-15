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Царьград

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Эксперт Андрей Тяжельников: как безопасно окунуться в ледяную купель на Крещение?

Эксперт Андрей Тяжельников: как безопасно окунуться в ледяную купель на Крещение?

Главный специалист по первичной медпомощи Москвы Андрей Тяжельников дал рекомендации для безопасного погружения в купель на Крещение.

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