У Эодогана готовятся «прижать к ногтю» своих иноагентов

Борьба с «иноагентами» становится все более популярным спортом у правящих кругов различных стран. После Киргизии и Грузии, где уже почти год работает принятый, как утверждают на Западе, списанный с российского образца, закон об иностранном влиянии, свою версию подобного закона планирует принять и Турция Как утверждает Bloomberg, такой документ будет рассмотрен в Анкаре уже в ближайшие дни.