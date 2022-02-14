Светлана Журова: «С микродозами, которые были у Валиевой, обычно спортсменов в других странах если отстраняют, то очень ненадолго. Так как практика есть, здесь не получилось подловить»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

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