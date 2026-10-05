Новая прогулочная зона в Хорошево-Мневниках станет частью благоустроенной набережной

В Мневниковской пойме появился новый пешеходный маршрут у воды. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин.
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