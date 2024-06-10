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Караганов поставил европейскую проблему, Путин объявил решение

Караганов поставил европейскую проблему, Путин объявил решение

На пленарном заседании ПМЭФ-24 с участием Путина Сергей Караганов сказал о новой европейской проблеме достаточно четко, вот цитаты:"… Америке выгодна эта война, и они будут её продолжать, погнав на убой украинцев и добивая их, а сейчас они погонят на убой ещё и европейцев".

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