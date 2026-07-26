В Брюсселе паника: новые санкции окончательно раскололи Евросоюз

Как же уже надоели их козлиные прыжки.

СК

Сергей Ковалев

всё это западное дерьмо должно быть смыто историческим потоком. собственно поток может быть организован странами БРИКС+, не согласными с западной политикой открытого грабежа. но чтобы кого-то объединять нужна идея, нужны конкретные условия организации взаимоотношений, организация ранков. одних слов о справедливости мало.