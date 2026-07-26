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В Брюсселе паника: новые санкции окончательно раскололи Евросоюз

В Брюсселе паника: новые санкции окончательно раскололи Евросоюз

В четверг утром послы Европейского союза одобрили 21-й пакет санкций против России, однако фанфары по этому поводу звучали явно под сурдинку.

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Комментарии
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Галина Чужая
Как же уже надоели их козлиные прыжки.
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1 м.
СК
Сергей Ковалев
всё это западное дерьмо должно быть смыто историческим потоком. собственно поток может быть организован странами БРИКС+, не согласными с западной политикой открытого грабежа. но чтобы кого-то объединять нужна идея, нужны конкретные условия организации взаимоотношений, организация ранков. одних слов о справедливости мало.
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1 м.