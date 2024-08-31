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Царьград

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Появился полный список пассажиров пропавшего на Камчатке Ми-8

Появился полный список пассажиров пропавшего на Камчатке Ми-8

В СМИ появился полный список пассажиров пропавшего на Камчатке Ми-8. В нём есть и фамилия со-основательницы сообщества туроператоров "Большая страна", организатора поездок на Камчатку, уточнил источник.

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