Киркоров признал ошибку и опасается запрета своего творчества. С Ивлеевой хотят взыскать миллиард рублей

Народный артист России, исполнитель эстрадных песен Филипп Киркоров заявил, что «заглянул на пять минут» на скандальную вечеринку Анастасии Ивлеевой и ушел, он также отметил, что осознал свою ошибку при выборе мероприятия и теперь надеется, что она не станет причиной ограничения его творчества в России.