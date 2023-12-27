Киркоров признал ошибку и опасается запрета своего творчества. С Ивлеевой хотят взыскать миллиард рублей

Народный артист России, исполнитель эстрадных песен Филипп Киркоров заявил, что «заглянул на пять минут» на скандальную вечеринку Анастасии Ивлеевой и ушел, он также отметил, что осознал свою ошибку при выборе мероприятия и теперь надеется, что она не станет причиной ограничения его творчества в России.
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