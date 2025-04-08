В 2015 году, когда большинство экскурсионных бюро в Москве продолжали полагаться на традиционные методы привлечения клиентов, студент МГУ Артем Яшанов почувствовал, что рынок стоит на пороге цифровой трансформации.
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