© Александр Кряжев/РИА Новости Губернатор Кемеровской области Илья Середюк предложил размещать центры обработки данных в отработанных угольных карьерах региона для повышения их защищенности.
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