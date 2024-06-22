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Прогрессивная страна Таджикистан запретила хиджабы

Прогрессивная страна Таджикистан запретила хиджабы

Меня эта новость прямо умилила. Ты ж глянь: прогрессивная, цивилизованная страна Таджикистан, шагающая в ногу со временем, запретила своим дамам на законодательном уровне ношение хиджаба! А также его импорт и продажу.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ДАЖЕ Таджикистан категорически запретили хиджабы, а наши  хотят всем подлизать,  потому  только и могут, что &quot;бээ... мээ... ээээ....пук!!&quot;  ТЬфу!
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5 час.
ИИ
Иван Иванов
А в это время чурки интенсивно плодятся....
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5 час.
Татьянка Яцук
У нас уже на севере никабов полно, не то что каких-то хиджабов- их вообще немеряно, так кто, блин, нами руководит-то- у них что- ни силы, ни воли, ни того, ни другого- действительно- им здесь не жить- мечтают поскорей свалить на свои виллы на лазурных берегах???
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59 мин.

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