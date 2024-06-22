Прогрессивная страна Таджикистан запретила хиджабы

ДАЖЕ Таджикистан категорически запретили хиджабы, а наши хотят всем подлизать, потому только и могут, что "бээ... мээ... ээээ....пук!!" ТЬфу!

Татьянка Яцук

У нас уже на севере никабов полно, не то что каких-то хиджабов- их вообще немеряно, так кто, блин, нами руководит-то- у них что- ни силы, ни воли, ни того, ни другого- действительно- им здесь не жить- мечтают поскорей свалить на свои виллы на лазурных берегах???