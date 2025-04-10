«Путин сказал твёрдое “нет”»: конфликт Кадырова и Кремля усилился?

По информации Telegram-канала INSIDER-T, ходят слухи о разногласиях между Кремлем и главой Чечни Рамзаном Кадыровым, причиной которых могут быть планы передать руководство республикой своему 17-летнему сыну Адаму.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии